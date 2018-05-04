مسلحون يخطفون ممرضة ألمانية في الصومال

أعلنت الشرطة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنّ مسلحين مجهولين خطفوا ممرضة ألمانية من الصليب الأحمر في العاصمة الصومالية مقديشو. وقال الميجر بالشرطة محمد حسين:

«تلقينا البلاغ بعد دقائق من خطفها، ونقوم حالياً بتفتيش المنطقة كلها، نأمل أن نتمكن من العثور عليها». وأوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنّ عملية الخطف وقعت في حوالي الساعة الثامنة من مساء الأربعاء.

وقال دانيال أومالي نائب رئيس وفد اللجنة في الصومال: «نشعر بقلق بالغ بشأن سلامة زميلتنا، هي ممرضة كانت تعمل كل يوم من أجل إنقاذ أرواح وتحسين الحالة الصحية لبعض من أكثر الفئات الضعيفة». وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيانها، إنها على اتصال مع عدد من السلطات.

لكنها لم تقدم أي معلومات أخرى. وكان موظفون في الصليب الأحمر، قالوا في وقت سابق، إن الخاطفين أخذوا زميلتهم من داخل مجمع اللجنة في مقديشو، وخرجوا بها من باب خلفي، متجاوزين حراس الأمن الذين كانوا متمركزين عند البوابة الرئيسة. وقال سكان إن الشرطة وقوات أمن أخرى، أغلقت المنطقة بعد الحادث. مقديشو - رويترز