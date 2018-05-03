الإمارات: ندعم المغرب بقوة في مواجهة التهديدات

أعرب عدد من العواصم العربية عن مساندته القوية ودعمه اللامحدود للمملكة المغربية في مواجهة المحاولات الإيرانية لزعزعة استقرارها وتهديد أمنها ووحدة ترابها، ونددت العواصم بتدخلات إيران المستمرة والمتواصلة في شؤون الدول العربية، ودانت دولة الإمارات بشدة تدخلات إيران في شؤون المغرب الداخلية عبر أداتها ميليشيا حزب الله الإرهابية، التي تقوم بتدريب عناصر ما يسمى جماعة «البوليساريو» بهدف زعزعة أمن المملكة.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، أمس، أن الإمارات تؤكد وقوفها إلى جانب المملكة في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامتها واستقرارها ووحدتها الترابية. وأضاف البيان أن الإمارات تقف إلى جانب المملكة صفاً واحداً في كل ما يضمن أمنها واستقرارها، بما في ذلك قرارها الحاسم تجاه التدخلات الإيرانية وإجراءاتها تجاه هذه التدخلات الواضحة.

وفي ذات الاتجاه ذهب وزيرا خارجية السعودية عادل الجبير، والأردن أيمن الصفدي، مندّدين على «تويتر» بتدخل إيران، وأكدا وقوف بلديهما مع المغرب ضد التدخلات الإيرانية. وأكد الجبير أن إيران تعمل على زعزعة أمن الدول العربية والإسلامية من خلال إشعال الفتن الطائفية. وأوضح الجبير في تغريداته أن طهران تحاول زعزعة المنطقة عن طريق تدخلها في شؤونهم الداخلية ودعمها الإرهاب.

و أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية تضامنه الكامل والثابت مع المملكة، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات، تعزيزاً لسيادتها ووحدة أراضيها والحفاظ على أمنها واستقرارها.

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