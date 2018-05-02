القبض على ضابط قطري للاشتباه في دعمه الحوثيين

ذكرت قناة العربية أنه تم إلقاء القبض -اليوم الأربعاء - في اليمن على ضابط قطري عند مغادرته إلى عُمان للاشتباه في دعمه الحوثيين.

ونقلت العربية عن مصادر في الحكومة اليمنية أن القوات التابعة للحكومة اليمنية ألقت القبض على المدعو محسن الكربي، بعد محاولته الخروج من الأراضي اليمنية عبر منفذ شحن بمحافظة المهرة، وهو المنفذ الرابط بين اليمن وسلطنة عمان.

من جهتها، أقرت السلطات القطرية باعتقال الكربي عبر بيان لما يسمى "اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان"، التي ادعت أن القطري المقبوض عليه كان متجها لزيارة أقاربه في الأراضي اليمنية.