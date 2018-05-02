ارتفاع عدد القتلى في الهجوم على مفوضية الانتخابات في ليبيا إلى 11

قتل 11 شخصا في هجوم أعقبته اشتباكات، استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس، الأربعاء، حسبما أفاد المتحدث باسم المفوضية.

ومن بين القتلى مهاجمون وشرطيون، حسبما أفادت مصادر "سكاي نيوز عربية".

وقالت مصادر صحفية إن نحو 5 مسحلين نفذوا الهجوم، فجر اثنان منهما نفسيهما فيما قتل آخران على يد قوات الأمن، التي ألقت القبض على المهاجم الخامس.

وقال المتحدث خالد عمار الذي فر مع موظفين آخرين عند وقوع الهجوم، إن المهاجمين دخلوا المقر وأشعلوا النار فيه.

وأشارت مصادر ليبية إلى وقوع اشتباكات بين ميليشيات مسلحة وقوات حرس المفوضية في أعقاب الهجوم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد.

وكانت المفوضية تسجل أسماء الناخبين قبل الانتخابات الجديدة، التي تأمل الأمم المتحدة أن تجري في ليبيا قبل نهاية العام الجاري.

وتعيش ليبيا حالة من الفوضى منذ عام 2011، بعد أن أدت احتجاجات وتدخل عسكري دولي إلى سقوط معمر القذافي بيد مقاتلين من المعارضة.

وتنتشر ميليشيات متطرفة في ليبيا بعضها على صلات بتنظيمي "داعش" والقاعدة، ويقول مسؤولون ليبيون وغربيون إن وجودهم يتركز في مناطق صحراوية نائية، لكن هناك خلايا نائمة لها أيضا في مدن ساحلية.







