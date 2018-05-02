الإمارات تؤكد وقوفها إلى جانب المملكة المغربية في مواجهة كل ما يهدد أمنها

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة وقوفها إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة في مواجهة كل ما يهدد أمنها و سلامتها و استقرارها ووحدتها الترابية.

وذكرت وزارة الخارجية و التعاون الدولي في بيان لها اليوم أن دولة الإمارات إذ تدين بشدة تدخلات إيران في شؤون المغرب الداخلية عبر أداتها ميليشيا حزب الله الإرهابية التي تقوم بتدريب عناصر ما يسمى جماعة " البوليساريو" بهدف زعزعة أمن المملكة المغربية الشقيقة فإنها تؤكد وقوفها إلى جانبها في كل ما يضمن أمنها و استقرارها بما في ذلك قرارها الحاسم تجاه التدخلات الإيرانية.

وأضاف البيان أن دولة الإمارات تقف مع المملكة المغربية الشقيقة صفا واحدا في إجراءتها تجاه هذه التدخلات الواضحة وتؤكد مجددا على موقفها التاريخي و المبدأي المؤيد لوحدة التراب المغربي.

