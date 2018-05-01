الإمارات: نقف مع المغرب في السراء والضراء

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية معالي الدكتور أنور قرقاش، أن الإمارات تقف مع المغرب في حرصها على قضاياها الوطنية وضد التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية.

وقال معالي الوزير قرقاش، في حسابه الرسمي على «تويتر»: نقف مع المغرب في حرصها على قضاياها الوطنية وضد التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية، سياستنا وتوجهنا الداعم للمغرب إرث تاريخي راسخ أسس له الشيخ زايد والملك الحسن، رحمهم الله، وموقفنا ثابت في السراء والضراء.