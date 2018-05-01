تصعيد إسرائيلي إيراني في سوريا

بعد ساعات من ضربات صاروخية قوية استهدفت قواعد إيرانية في سوريا، أسفرت عن تدمير عدد ضخم من الصواريخ الإيرانية ومقتل 26 مسلحاً موالياً للنظام السوري، معظمهم من الإيرانيين، بدأ التصعيد العسكري في سوريا بين إيران وإسرائيل يلوح في الأفق، تزامناً مع تصريحات كل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اللذين أكدا أن إيران تطور سلاحها النووي.

وأكد ترامب أنه سيتخذ قراراً بشأن الاتفاق النووي الإيراني قبل 12 مايو الجاري، ولا يستبعد التفاوض على اتفاق نووي جديد مع إيران.

وجاءت تصريحات ترامب عقب إعلان نتانياهو عن امتلاك طهران برنامجاً سرياً لتطوير أسلحة نووية، حيث أعلن الأخير أن إسرائيل حصلت على آلاف المستندات والوثائق التي تجرم برنامج إيران لتصنيع أسلحة نووية.