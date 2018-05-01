قرقاش يبحث مع غريفيث جهود الحل السلمي في اليمن

بحث معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، تطورات الأوضاع السياسية في اليمن والجهود المبذولة للتوصّل إلى حل سلمي للأزمة بما يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية. وذلك خلال استقباله له، أمس.



وقالت مصادر سياسية يمنية في عدن لـ«البيان»، إنه من المنتظر أن يجري المبعوث الدولي غريفيث لقاءات في عدد من العواصم مطلع الأسبوع المقبل، وأن يتواصل مع الأطراف اليمنية تمهيداً لعقد جولة من محادثات السلام. ميدانياً، قتلت غارة جوية للتحالف العربي قائداً عسكرياً كبيراً في ميليشيا الحوثي الإيرانية.