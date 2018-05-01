12 % إقبال العسكريين على التصويت في الانتخابات التونسية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس خلال مؤتمر صحافي، أمس، أن نسبة مشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية بلغت 12 في المئة.

وشارك في عملية الاقتراع 4492 من حاملي السلاح من مجموع 36495 مسجّلاً بين أمنيين وعسكريين في الانتخابات البلدية.

وجرت عملية التصويت في 359 مكتب اقتراع فتحت أبوابها لتصويت الأمنيين والعسكريين، وشهدت بلدية المنستير (وسط شرق) أعلى نسبة تصويت، حيث بلغ عدد المقترعين 357 ناخباً، وتمّ تسجيل أعلى نسبة مشاركة على مستوى الهيئات الفرعية بولاية المنستير أيضاً، حيث بلغت النسبة 23 في المئة.