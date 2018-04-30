5 عواصم تنعى الاتفاق النووي الإيراني

نعت 5 عواصم مؤثرة الاتفاق النووي الإيراني واعتبرته بشكله الحالي مرفوضاً وليس كافياً، إذ دعت الرياض وواشنطن ولندن وباريس وبرلين إلى اتفاق جديد يشمل الصواريخ الباليستية، ونشاط إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة.

وأعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، في الرياض، أن السعودية تؤيد سياسة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تجاه الملف الإيراني، مؤكداً أنه يجب فرض المزيد من العقوبات على إيران بسبب دعم الإرهاب والصواريخ الباليستية.

ومن جهته، قال وزير الخارجية الأميركي إن بلاده «تدعم السعودية في الحرب ضد الحوثيين الذين يهددون الملاحة في البحر الأحمر وإنأميركا مستعدة للوقوف مع السعودية لضمان استقرارها».

وفي اليمن شهدت ميليشيا الحوثي الإيرانية انهياراً بمختلف جبهات القتال، وشهدت صعدة تقدماً متسارعاً للشرعية في محاور القتال الخمسة، وشهدت البيضاء أكبر عملية انشقاق واستسلام لعناصر الحوثي.

فيما أعلنت المنطقة العسكرية الثانية تأمين شمال غربي حضرموت من عناصر القاعدة ضمن عملية الجبال السود.