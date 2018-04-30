قصف صاروخي يستهدف مقرات لقوات النظام والإيرانيين بريفي حماة وحلب

أكدت مصادر في قوات النظام السوري، مساء الأحد، تعرض مواقع عسكرية في ريفي حماة وحلب لقصف صاروخي، وذلك بعد أن كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد كشف أن الضربات استهدفت مقرات للجيش والميليشيات الإيرانية.

ونقل التلفزيون السوري عن مصدر عسكري قوله إن "عدواناً جديداً تتعرض له بعض المواقع العسكرية في ريف حماة وحلب بصواريخ معادية"، دون أن يحدد هوية الجهة التي قصفت المقرات.

وكان المرصد قد أعلن، في وقت سابق، أن انفجارات عنيفة هزت مناطق في الريف الحموي ومحافظة حلب، "ناجمة عن استهداف صاروخي تعرض له مقر اللواء 47 في ريف حماة الجنوبي ومناطق ثانية بالقرب من بلدة سلحب.

وتتمركز داخل مقر اللواء 47 في حماة قوات النظام وعناصر إيرانية، وفق المرصد الذي أضاف أن صواريخ سقطت على مواقع لقوات النظام وحلفائها في منطقة مطار النيرب العسكري وبالقرب من مطار حلب الدولي.

وذكر المرصد أن القصف الصاروخي أسفر عن "اندلاع نيران من المناطق المستهدفة"، مشيرا إلى أنه "لم تعلم حتى اللحظة مصدر الصواريخ التي استهدفت المناطق أنفة الذكر، ولا معلومات إلى الآن عن الخسائر البشرية".