ميليشيا الحوثي تدخل مرحلة الانهيار

دخلت عملياً ميليشيا الحوثي الإيرانية مرحلة الانهيار الشامل، وشهدت جبهات القتال المختلفة هزائم متلاحقة أسفر عنها هروب جماعي في صعدة التي تتقدم قوات الجيش الوطني سريعاً في محاور قتالها الخمسة، بينما سجلت جبهة البيضاء أكبر عملية استسلام جماعي للميليشيا في تاريخها بعد إعلان قائد تابع للحوثي الاستسلام مع مجاميع من الميليشيا إلى الجيش الوطني في جبهة قانية بين محافظتي البيضاء ومأرب، وفي محافظة حضرموت أعلنت المنطقة العسكرية الثانية تأمين شمال غرب محافظة حضرموت من عناصر القاعدة ضمن عملية الجبال السود.

وقال الناطق باسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية هشام الجابري لـ«البيان»: بإسناد جوي كبير من قوات التحالف العربي في دعم الانتشار وتأمين مناطق شمال غرب حضرموت، تمت السيطرة على نقاط في بعض الطرق كان يقيمها التنظيم الإرهابي بين حين وآخر لإرهاب المواطنين وإظهار تواجد له في تلك المناطق

تأمين

وأضاف: كما تم تأمين الطرق المؤدية لمحافظة حضرموت من جهة الشمال والغرب وتمركزت قوات النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية على أهم المداخل والمخارج لهذه المناطق لتأمين مناطق شمال غرب حضرموت، وأتت عملية الجبال السود ضمن الجهود المستمرة لقوات النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية، وقوات التحالف العربي في ملاحقة عناصر تنظيم القاعدة ضمن جهود مكافحة الإرهاب وإرساء الأمن في كافة مناطق حضرموت.

استسلام مجاميع

في الأثناء سلمت العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، نفسها للجيش الوطني في جبهة قانية بمحافظة البيضاء. وقالت وكالة سبأ، إن قائداً تابعاً للميليشيا سلم نفسه فجر أمس مع مجاميع من الميليشيا إلى الجيش الوطني في جبهة قانية بين محافظتي البيضاء ومأرب. ووفقاً للوكالة، فإن مجاميع حوثية مع قائدهم تسللوا من مواقعهم خفية إلى قرب أحد مواقع الجيش الوطني في قانية وطلبوا الأمان وسلموا أنفسهم طواعية.

تقدم في صعدة

ويتواصل القتال في محافظة صعدة التي تشهد معارك عنيفة يتقدم فيها الجيش الوطني وقوات المقاومة التابعة للشرعية بخطوات متسارعة باتجاه مسقط رأس زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي في مران وتشهد محاور القتال الخمسة فيها هزائم متلاحقة لعناصر الميليشيا وسط فرار جماعي وانخفاض كبير في معنوياتهم.

وفيما اندلعت في جبهة حام بمديرية المتون غرب الجوف مواجهات عنيفة بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي،دمرت غارات لمقاتلات التحالف العربي آليات ‏عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية الانقلابية ‏المدعومة من إيران في ‏مديرية مقبنة غربي محافظة تعز، جنوب غرب اليمن.