بومبيو: إيران تزعزع أمن المنطقة والسعودية أولوية لأميركا

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأحد، إن واشنطن "لن تغض الطرف" عن أنشطة إيران الإرهابية في المنطقة، مشيراً إلى أن إيران تزعزع أمن المنطقة وأن أمن السعودية أولوية للولايات المتحدة.

وأضاف بومبيو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي عادل الجبير في الرياض، أن إيران تزعزع أمن المنطقة برمتها من خلال دعم ميليشيات الحوثي ومدها بالسلاح في اليمن.

وأكد بومبيو أن إيران مستمرة بدعم الميليشيات الحوثية في اليمن، والتي تهدد بدورها الملاحة البحرية، وتطلق الصواريخ على الأراضي السعودية.

وقال بومبيو إن هناك توافقاً أميركياً سعوديا على أهمية الحل السياسي للأزمة في اليمن.

وفي ما يتعلق بالملف النووي الإيراني، قال وزير الخارجية الأميركي إن "إيران تتصرف بشكل أسوأ بعد توقيع الاتفاق النووي" مع الدول الأوربية والغربية في 2015.

وأضاف أن "الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران سيكون خيارنا في حال لم يتم تعديله"، مشيراً إلى أن "الاتفاق بشكله الحالي لم ينجح بردع إيران في كثير من المجالات".

من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي أن الرياض تؤيد سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه إيران، وجهود واشنطن من أجل تحسين شروط الاتفاق النووي الإيراني.

وقال الجبير: "يجب إلغاء نسب تخصيب اليورانيوم في الاتفاق، وتكثيف التفتيش على المنشآت الإيرانية، وفرض المزيد من العقوبات على إيران".

وأضاف الجبير أن المباحثات مع بومبيو تناولت تدخلات إيران السلبية في المنطقة، قائلا: "يجب فرض عقوبات على إيران بسبب دعمها للإرهاب وتدخلها في شؤون الدول الأخرى".