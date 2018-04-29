واشنطن: نعمل مع الرياض كشريك قوي يقود الاستقرار بالمنطقة

بحث وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، ونظيره الأميركي مايك بومبيو، العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في المنطقة.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية على تويتر، إن للسعودية دوراً قيادياً هاماً في العمل نحو مستقبل سلمي ومزدهر في المنطقة، معتبرة أن الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والسعودية تعمل على تحقيق هذا الهدف للمنطقة. ووصل وزير الخارجية الأميركي إلى الرياض أمس في بداية جولة إقليمية.

وكان في استقبال بومبيو في مطار الرياض وفد سعودي كبير ضم الجبير وسفير الرياض في واشنطن خالد بن سلمان شقيق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

واستهل بومبيو مهامه بعد يوم من أدائه اليمين الدستورية لتولي منصب وزير الخارجية الأميركي، بزيارة إلى الشرق الأوسط يزور خلالها المملكة العربية السعودية والأردن والأراضي المحتلة.

كما سيناقش بومبيو خلال جولته بالشرق الأوسط نفوذ إيران الإقليمي في مناطق كاليمن وسوريا.

وكان بومبيو من المعارضين للاتفاق النووي عندما كان عضواً في الكونغرس. وقال ذات مرة إن الرد على البرنامج النووي الإيراني هو 2000 غارة.

وقبيل محطته الشرق أوسطية عرج بومبيو على بروكسل لحضور مؤتمر حلف شمال الأطلسي «الناتو».

إلى ذلك حضت الولايات المتحدة حلفاءها الأوروبيين والآخرين على فرض عقوبات على إيران للحد من برنامجها الصاروخي، الذي قالت إنه يمثل تهديداً دولياً للسلام والأمن.

وقال براين هوك، المستشار السياسي البارز لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، للصحافيين في الرياض «نحض دول العالم على معاقبة أي أفراد أو كيانات مرتبطة ببرنامج إيران الصاروخي، مثل ذلك أيضاً جزءاً كبيراً من المناقشات مع الأوروبيين».

وقال هوك، الذي يتفاوض مع الحلفاء الأوروبيين على إدخال تغييرات على الاتفاق النووي الإيراني، إن برنامج إيران الصاروخي سيكون موضوعاً رئيسياً في المحادثات بين بومبيو ومسؤولين في السعودية.

وفي سياق متصل، قال مسؤولون إن فرض عقوبات لاحتواء برنامج إيران الصاروخي نال حيزاً كبيراً من المحادثات الأوروبية الأميركية في بروكسل.