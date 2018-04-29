الإمارات: القمة التاريخية بين الكوريتين منعطف مهم للسلم الدولي

أكدت دولة الإمارات أن القمة التاريخية التي جمعت رئيسي كوريا الجنوبية مون جيه - إن وكوريا الشمالية كيم جونج –أون، تشكل منعطفاً مهماً في تعزيز السلم والأمن الدوليين.

صرح بذلك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معرباً عن أمله بأن يؤدي هذا الاتفاق إلى تعزيز بناء الثقة بين الكوريتين وإلى تحقيق الحوار الصادق بينهما مما يسهم بشكل فعال في التقدم باتجاه السلام ونزع السلاح النووي. وأكد سموه ضرورة استمرار ومواصلة هذه الخطوات والمبادرات الفعالة، مشدداً على أهمية تشجيع المجتمع الدولي لهذا الحوار وتقديم الدعم اللازم له.