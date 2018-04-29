انتصارات نوعية للشرعية في تعز ولحج

نجحت قوات الجيش اليمني، وبإسناد مكثف من مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في إحراز انتصارات جديدة، غربي محافظة تعز وشمالي محافظة لحج، حيث قتل العشرات من ميليشيا إيران، بينهم 50 من كبار ضباط هذه الميليشيا، بينما أبطلت قوات التحالف 4 صواريخ باليستية حوثية باتجاه جازان. وأوضح الناطق الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن الميليشيا أطلقت الصواريخ بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.



وبإسناد قوات التحالف أعلن انطلاق مهمة «الجبال السود» لطرد عناصر «القاعدة» من المديريات التابعة لحضرموت. وأعلن أمن محافظة عدن مقتل أمير ولاية عدن أبين في تنظيم داعش في عملية دهم بحي الممدارة واعتقال 3 من أفراد التنظيم.