فيديو.. علي النعيمي: قطر تحكمها عصابات

قال الدكتور علي راشد النعيمي رئيس تحرير "العين الإخبارية"، السبت، إن تسريبات صحيفة واشنطن بوست الأميركية حول دفع قطر مئات الملايين لإرهابيين لتحرير رهائن، تثبت صحة موقف الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب وتؤكد وجود عمل مشترك بين النظام القطري وقاسم سليماني، قائد فيلق القدس بميليشيا الحرس الثوري الإيراني.

وأكد النعيمي، خلال مقابلة مع فضائية "سكاي نيوز عربية"، أن النظام القطري لا يحترم القوانين بل يعتبر الإرهابيين شركاء له، لافتاً إلى أن النظام القطري يحكم قطر مثل حكم العصابات وليس مثل حكومة شرعية.