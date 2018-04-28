الإمارات ترحب بالقمة التاريخية بين الكوريتين

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالقمة التاريخية التي جمعت رئيسي كوريا الجنوبية مون جيه - إن وكوريا الشمالية كيم جونج - أون.

صرح بذلك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي .. وقال سموه إن هذه القمة تشكل منعطفا مهما على صعيد جهود نزع فتيل التوتر في شبه الجزيرة الكورية واستتباب الأمن والسلم فيها .. مشيدا سموه بالروح الإيجابية التي سادت الاجتماع .

وأضاف سموه أن هذا من شأنه أن يعزز السلم والأمن الدوليين.. معربا عن أمله بأن يؤدي هذا الاتفاق إلى تعزيز بناء الثقة بين الكوريتين وإلى تحقيق الحوار الصادق بينهما مما يسهم بشكل فعال في التقدم باتجاه السلام ونزع السلاح النووي.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ضرورة استمرار ومواصلة هذه الخطوات والمبادرات الفعالة .. مشددا على أهمية تشجيع المجتمع الدولي لهذا الحوار وتقديم الدعم اللازم له.