مقتل رجل داعش الحديدي في اليمن

قتل قيادي بارز في فرع تنظيم "داعش" باليمن في عملية دهم شمالي مدينة عدن، فجر السبت، حسبما أفادت مصادر أمنية يمنية.

وقالت المصادر إن القتيل هو صالح ناصر فضل الباخشي، أمير ولاية عدن أبين في التنظيم المتطرف.

ونفذ عملية الدهم وحدتا مكافحة الإرهاب وقوات الطوارئ والدعم الأمني، التابعتان لإدارة أمن عدن جنوبي اليمن، واستهدفت الوحدتان منزله بحي الممدارة شمالي عدن، الذي كان يتحصن فيه برفقة أعضاء آخرين في "داعش".

الباخشي الملقب بـ"الحديدي" قتل بعد رفضه تسليم نفسه للشرطة، التي فقدت أحد أفرادها وأصيب اثنان آخران في تبادل لإطلاق النار، فيما تم اعتقال 3 من مسلحي "داعش".

وخلال عملية الدهم على منزله الذي كان يتخذه منطلقا لتنفيذ العمليات الإرهابية، عثرت قوات الأمن على هواتف نقالة وأجهزة حواسب لوحية وأسلحة رشاشة.

وتنشط في جنوب اليمن مجموعات متطرفة، مستغلة الفوضى التي ضربت البلاد خلال السنوات الماضية، وأخطرها تنظيما "داعش" والقاعدة.