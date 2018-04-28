الشرعية تحرر مواقع استراتيجية في صعدة

في يوم حافل بالانتصارات، أحكمت قوات الشرعية اليمنية سيطرتها الكاملة على عدد من المواقع الاستراتيجية المطلة على آل صبحان، في محور علب شمال محافظة صعدة، وسط انهيارات كبيرة في صفوف الحوثيين، بينما سيطرت قوات النخبة الشبوانية اليمنية، على أحد أبرز معاقل تنظيم القاعدة في مديرية عزان بمحافظة شبوة، فيما استهدفت ميليشيا الحوثي مستشفى حيس في محافظة الحديدة بقذائف الهاون، في انتهاك جديد لحقوق الإنسان، بالتزامن مع اعتراض التحالف لدعم الشرعية صاروخاً باليستياً حوثياً باتجاه مدينة نجران السعودية من دون وقوع إصابات.

إلى ذلك، سيطرت قوات النخبة الشبوانية اليمنية، أمس، على أحد أبرز معاقل تنظيم القاعدة في مديرية عزان بمحافظة شبوة، كما ألقت القبض على عناصر من القاعدة، حيث تواصل «النخبة الشبوانية» تتبع بقية العناصر ومطاردتها حتى القضاء عليها.

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