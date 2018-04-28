«مجموعة الاتصال» تتبنّى مبادرة جديدة للحل في سوريا

اتفق وزراء خارجية مجموعة الاتصال الخاصة بسوريا والتي تضم كلاً من فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والسعودية والأردن، على مبادرة دبلوماسية جديدة تهدف إلى حل الصراع السوري.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قبل بدء الاجتماع، إن الرئيس إيمانويل ماكرون كان أعلن إثر الضربات أنه سيستعيد زمام المبادرة السياسية والإنسانية والكيميائية على حد سواء من أجل مكافحة استخدام الأسلحة الكيميائية.

وأضاف: سنحاول العمل على إيجاد حلول ملموسة تتيح المضي قدماً على طريق السلام في سوريا، وأن نتخذ مبادرات وأن تكون لدينا مقترحات نقدّمها لبلدان أخرى في المنطقة يتوجب العمل معها من أجل الخروج من المأزق.

ولفت لودريان إلى أن هناك حاجة إلى اقتراح حلول من أجل أن تكون هناك خريطة طريق سلمية في سوريا، مشيراً إلى أن الخريطة يجب أن تمر عبر إصلاح دستوري وتنظيم انتخابات جديدة وتطبيق وقف لإطلاق النار أولاً.

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