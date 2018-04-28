التحالف العربي يقصف مواقع للحوثيين بصنعاء

سقط عدد من القتلى و الجرحى من ميليشيات الحوثي الإيرانية، الجمعة، في غارات للتحالف العربي استهدفت تجمعات لهم خلف منصة ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء حيث تجري التحضيرات لتشييع جنازة القيادي الحوثي صالح الصماد.

وأدت غارات التحالف العربي الذي تقوده السعودية إلى سقوط قتلى وجرحى بالقرب من مقر وزارة الداخلية الذي يسيطر عليه الانقلابيون.

وفي المنحى ذاته، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية غارات على القصر الرئاسي في صنعاء ومواقع أخرى جنوبي العاصمة اليمنية.

وشكل مصرع الصماد في الآونة الأخيرة ضربة موجعة لانقلابيي الحوثي الذين قاتل إلى جانبهم، طيلة عقود، كما تولى رئاسة ما سمي بالمجلس السياسي الأعلى بعد الانقلاب على الشرعية.