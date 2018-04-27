كيف تعاونت قطر واسرائيل على تفتيش البريد الدبلوماسي لسفارة روسيا؟

كشف السفير الروسي السابق في الدوحة، فلاديمير تيتورينكو، كيف تعاونت قطر واسرائيل على تفتيش البريد الدبلوماسي للسفارة الروسية في الدوحة وذلك عن طريق تكنولوجيا جديدة ابتكرتها اسرائيل.

وقال تيتورينكو، في حلقة جديدة من برنامج «رحلة في الذاكرة» على قناة «روسيا اليوم»، قامت شركة اسرائيلية بإنشاء منظومة أمن متطورة للغاية في الدوحة وكانت المنظومة عبارة عن كاميرات مراقبة وأجهزة فحص بالأشعة متطورة للغاية وتمكنت قطر من تركيب أداة للمسح الضوئي.

وأصرت الحكومة القطرية على ضرورة مرور البريد الدبلوماسي للسفارة الروسية عبر الأشعة وبذلك يمكن لقطر التحصل على وثائق السفارة الروسية .