الحوثيون يقصفون مستشفى حيس بقذائف الهاون

استهدفت ميليشيات الحوثي الانقلابية " مستشفى حيس" أحد مستشفيات محافظة الحديدة اليمنية بقذائف الهاون وذلك في انتهاك جديد لحقوق الانسان و الأنظمة و المواثيق و القوانين الدولية التي تجرم استهداف المدنيين الآمنين و المنشآت المدنية.
و يعد قصف ميليشيا الحوثي الانقلابية للمستشفى استهتارا بأرواح المدنيين واستهدافا لمقدرات الشعب اليمني وبناه التحتية و مؤسساته التي تقدم خدماتها في هذا الظرف الصعب الذي يعيشه اليمن.
و قالت مصادر طبية إن القصف - الذي استهدف مستشفى حيس لا يزال مستمرا .. مؤكدة أنه لا توجد إصابات في صفوف العاملين بالمستشفى.
الانقلابيون الحوثيون يقصفون #مستشفى_حيس بمحافظة #الحديدة بقذائف #الهاون في انتهاك جديد لـ #حقوق_الانسان و الأنظمة و المواثيق الدولية التي تجرم استهداف المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية.#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ap9jNh6zzO— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٧ أبريل ٢٠١٨