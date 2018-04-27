الحوثيون يقصفون مستشفى حيس بقذائف الهاون

استهدفت ميليشيات الحوثي الانقلابية " مستشفى حيس" أحد مستشفيات محافظة الحديدة اليمنية بقذائف الهاون وذلك في انتهاك جديد لحقوق الانسان و الأنظمة و المواثيق و القوانين الدولية التي تجرم استهداف المدنيين الآمنين و المنشآت المدنية.

و يعد قصف ميليشيا الحوثي الانقلابية للمستشفى استهتارا بأرواح المدنيين واستهدافا لمقدرات الشعب اليمني وبناه التحتية و مؤسساته التي تقدم خدماتها في هذا الظرف الصعب الذي يعيشه اليمن.

و قالت مصادر طبية إن القصف - الذي استهدف مستشفى حيس لا يزال مستمرا .. مؤكدة أنه لا توجد إصابات في صفوف العاملين بالمستشفى.