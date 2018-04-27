بدعم من القوات الإماراتية .. "النخبة الشبوانية" تسيطر على معقل بارز للقاعدة

سيطرت قوات النخبة الشبوانية اليمنية، الجمعة، على أحد أبرز معاقل تنظيم القاعدة في مديرية عزان بمحافظة شبوة (جنوبي البلاد)، بدعم من القوات الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وذكرت مصادر أمنية أن قوات النخبة مشطت وداهمت أوكارا لتنظيم القاعدة في وادي رفض الذي يتبع مديرية الصعيد بشبوة.

وأضافت المصادر أن قوات النخبة ألقت القبض على عناصر من القاعدة، وأنها ستواصل تتبع باقى العناصر ومطاردتها حتى القضاء عليها.

وأوضحت أن وادي رفض يعد من الأودية التي تتواجد فيها عناصر القاعدة منذ وقت طويل، ويعد المنطقة الأكثر خطرا بعد الحوطة والصعيد ومنه ينطلق الإرهابيون لتنفيذ عملياتهم الإرهابية بحق الأبرياء.

ويعرف عن الوادي قسوة التضاريس ووعورة جباله، مما سمح للجماعات الإرهابية من اتخاذه موطنا ومخبئا لها طوال السنوات الماضية، ولم تتمكن أي قوة عسكرية من دخوله منذ ما بعد الوحدة اليمنية.

وتمكنت قوات النخبة الشبوانية، خلال الأشهر الماضية، من دخول أهم معاقل تنظيم القاعدة في حوطة الفقيه علي بمديرية ميفعة ووادي الصعيد ومدينة المصينعة واليوم تدخل إلى وادي رفض، في حرب متواصلة ضد الجماعات الإرهابية في محافظة شبوة.