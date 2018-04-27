«التحالف» يدكّ ألوية صواريخ الحوثي في صنعاء

شنّت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية لميليشيا الحوثي في صنعاء، وسُمع دوي انفجارات عنيفة.

وقالت مصادر إن مقاتلات التحالف قصفت بأربع غارات، ألوية الصواريخ الحوثية في كلية الطيران الخاضعة لسيطرة الميليشيا، فيما قصفت مدفعية الجيش الوطني مواقع الميليشيا في تبتي السلال وسوفتيل شرق تعز، بالتزامن مع اندلاع اشتباكات عنيفة في محيط القصر الجمهوري، ومعسكر التشريفات، بعد محاولة الميليشيا، تحت غطاء ناري وقصف مدفعي، مهاجمة مواقع الجيش الوطني.

وقصفت قوات الشرعية ومقاتلات التحالف مواقع متفرقة للميليشيا الإيرانية في البيضاء والساحل الغربي وصعدة. واستنجدت الميليشيا بموظفي الدولة في مناطق سيطرتها، لتجنيدهم للقتال في صفوفها.

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