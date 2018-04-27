أمطار وعواصف ترابية تجتاح دولاً عربية

تشهد دول عربية عدة أحوالاً جوية متقلبة تصاحبها أمطار غزيرة، خصوصاً في السعودية والكويت ومصر والضفة الغربية، إضافة إلى سوريا والمغرب، فيما أدت السيول التي شهدتها الجزائر بسبب الأمطار الغزيرة إلى وفاة خمسة أشخاص.

وشهدت مناطق عدة في السعودية، بينها الرياض وجازان، في الأيام الماضية، تقلبات في الطقس، حيث نشطت الرياح الشمالية المثيرة للأتربة والغبار التي أدت إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وفي القاهرة هطلت أمطار غزيرة نادرة في هذا التوقيت من السنة، حيث غمرت مياهها الطرق وأحد الأحياء الجديدة شرقي القاهرة، ما أجبر الجهات المختصة على غلق الطرق السريعة التي تربط القاهرة بمحافظات أخرى.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في صفحته عبر «فيسبوك»: أتفهم تماماً حالة المعاناة التي ألمت ببعض المصريين نتيجة الآثار الناجمة عن تساقط الأمطار بشكل مفاجئ وغير معتاد خلال اليومين الماضيين. وأضاف: أؤكد أن الدولة بكافة أجهزتها ستكثف من جهودها لتلافي حدوث مثل هذه الآثار مرة أخرى.

من ناحيته، أعرب شريف إسماعيل، رئيس مجلس وزراء مصر، عن اعتذاره لمن عانوا من «آثار سوء الأحوال الجوية»، وقال: إن الأمطار كانت غزيرة وفي فترة زمنية محدودة. وأكد أنه تم تشكيل لجنة لدراسة تداعيات سوء الأحوال الجوية، ومحاسبة المقصرين في التعامل مع هذه التداعيات، مشيراً إلى أنه من الوارد أن تكون هناك مشاكل في البنية الأساسية.

كما شهدت الضفة الغربية المحتلة، الأربعاء، أمطاراً قوية، خلّفت فيضانات جرفت شخصين (شاب وشابة) في مقتبل العمر. وتهطل على المنطقة أمطار طوفانية يتوقع أن تستمر يومين آخرين، أدت إلى غلق العديد من الشوارع وتوقف حركة المرور فيها. وفي سوريا فاقمت الأمطار من معاناة السوريين حيث هطلت أمطار غزيرة على دمشق ومحافظات عدة.