السعودية تطالب بموقف حازم من إيران والتعامل بجدية مع إرهاب حزب الله

دعت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي للتعامل بجدية مع ميليشيا حزب الله الإرهابية والتصدي لسلاحها غير الشرعي، وطالب مندوب السعودية في الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حازم إزاء ممارسات إيران العدوانية. وفي كلمته أمام جلسة مجلس الأمن في نيويورك عن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، قال المعلمي إن إيران تواصل دعمها الميليشيا المسلحة في اليمن وسوريا. وأكد أن إيران تمارس تدخلها الفاضح في الدول العربية وتبث الإرهاب وتموله، وهي الداعم الأول لحزب الله الإرهابي الذي يسيطر على لبنان وينفذ عمليات إرهابية في سوريا.

وقال المعلمي إن طهران تدعم ميليشيا الحوثي بالأسلحة والصواريخ التي تستهدف السعودية، مشيرا إلى تقارير الخبراء التي أكدت أن الصواريخ التي ضربت السعودية من صنع إيران. وشدد على أن إيران تنتهك قرارات المجتمع الدولي الذي لن يقف مكتوف الأيدي أمام الممارسات الإرهابية الإيرانية الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار. وأعلن مندوب السعودية أنه حان الوقت للتعامل مع حزب الله في سوريا ولبنان.

وبشأن القضية الفلسطينية، ذكر أن السعودية تؤكد على مركزية هذه القضية للأمة العربية والهوية العربية لمدينة القدس وحتمية انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة، بما فيها مرتفعات الجولان السورية. وأكد أن السعودية تتمسك بالسلام خياراً استراتيجياً وفق مبادرة السلام العربية المعلنة عام 2002. ودعا المعلمي إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية لمحاسبة إسرائيل على جرائم قتل الفلسطينيين العزل بدءاً من 30 مارس الماضي وحتى الآن.

وقال إن جنود الاحتلال الإسرائيلي يطلقون النار على الفلسطينيين وحقهم في الحياة وإقامة دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس. من جانبها اتهمت المندوبة الأميركية نيكي هيلي، ميليشيا حزب الله الإرهابية بتعريض المدنيين للخطر عن طريق إخفاء السلاح في منازلهم.