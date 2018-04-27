ملك البحرين يلغي عقوبة الإعدام بحق 4 أشخاص في قضية إرهاب

ألغى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة عقوبة الإعدام بحق 4 أشخاص أدينوا بالتخطيط لاغتيال القائد العام لقوة دفاع البحرين.

ونقلت وكالة أنباء «بنا» البحرينية، أمس، عن رئيس القضاء العسكري اللواء حقوقي دكتور يوسف راشد فليفل، قوله إن الملك حمد بن عيسى صادق على حكم محكمة التمييز العسكرية الصادر أول من أمس، في قضية إرهاب بتخفيف عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد.

وعبّر ذوو المحكوم عليهم عن تقديرهم وشكرهم لملك البلاد على تخفيفه العقوبة.وأيدت محكمة عسكرية في البحرين، أول من أمس، حكماً بالإعدام على 4 أشخاص في قضية التخطيط لاغتيال القائد العام لقوة دفاع البحرين.وقضت محكمة التمييز العسكرية، في جلستها، بتأييد عقوبة السجن 5 سنوات على 7 آخرين في القضية نفسها.

وكانت محكمة الاستئناف العسكرية العليا أيدت، في فبراير الماضي، حكم الإعدام بحق المتهمين الأربعة، وخفضت حكم السجن على سبعة متهمين من 7 سنوات إلى 5. ويحاكَم في القضية 18 شخصاً، وصدر الحكم حضورياً على 11 متهماً وبُرّئ خمسة، وحُكِم غيابياً بالإعدام على اثنين آخرين.