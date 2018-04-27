حفتر يعود إلى بنغازي ويؤكد عزمه القضاء على الإرهاب

تعهد القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، الذي وصل مساء أمس، إلى مدينة بنغازي الليبية، عقب رحلة علاج استمرت أسابيع عدة في العاصمة الفرنسية باريس، بالقضاء على الإرهاب.

وشدد على أن الجيش الليبي لم يهتز ولم يخترق خلال المحنة التي ألمت بالبلاد. وقال حفتر فور وصوله إلى مطار بنينا قادماً من القاهرة، إن الجيش الوطني الليبي لم يهتز ولم يُخترق خلال المحنة الأخيرة، مؤكداً أنه سيصل بالليبيين إلى ما يهدفون إليه.

وأضاف في كلمة خلال الاحتفال الذي أقيم له بمناسبة عودته إن المجتمع الدولي صنّف قوة الجيش الوطني الليبي في المرتبة التاسعة في إفريقيا، مشيراً إلى أن الجيش قطع على نفسه القضاء على الإرهاب وتحقيق آمال الشعب الليبي في أن تكون ليبيا خالية من المجموعات الإرهابية.

وكانت مصادر في مطار القاهرة الدولي ذكرت ان حفتر غادر مصر على متن طائرة عسكرية، عقب لقائه عدداً من المسؤولين المصريين.

ووصل حفتر، مساء أمس، إلى بنغازي، عقب رحلة علاج استمرت أسابيع عدة في العاصمة الفرنسية باريس. وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسماري، أكد في تصريحات صحافية، أن المشير حفتر سيعود إلى مدينة بنغازي، الخميس «أمس»، وأنه سيجرى استقبال حافل ورسمي له .