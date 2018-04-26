طرق دبي تنفي تشغيل هايبرلوب يربط مطاري أبوظبي وآل مكتوم

نفت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، صحة ما أعلنته شركة هايبر لوب لتقنية النقل (HyperloopTT)، عن تشغيل أول خط للهايبرلوب يربط مطار أبوظبي ومطار آل مكتوم في دبي. وقالت الهيئة: ليس هناك مسار محدد لتشغيل نظام الهايبر لوب في دبي أو بين إمارة دبي والإمارات الأخرى، مؤكدة أن النظام لا يزال قيد البحث والتطوير، والهيئة تتابع عن كثب التطورات في هذه التقنية، وستقوم بدراسة عدة خيارات لتحديد المسار، وسيتم الإعلان عنه مستقبلاً.

وأكدت الهيئة أن مشاريع بهذه الضخامة والتعقيد، لا بد أن يسبقها دراسات تخطيطية وهندسية دقيقة، ودراسات جدوى اقتصادية لمعرفة إمكانية تنفيذه وتقليل المخاطر المحتملة، وتعظيم الفائدة من المشروع.