أمطار غزيرة وفيضانات في أربع دول عربية

تشهد عدة دول عربية، خلال هذه الأيام، أحوالا جوية متقلبة تصاحبها أمطار غزيرة، خصوصا في مصر والسعودية والضفة الغربية.

وهطلت أمطار غزيرة نادرة في هذا التوقيت من السنة، على العاصمة المصرية، ومناطق أخرى من البلاد، حيث غمرت مياهها الطرق وأحد الأحياء الجديدة شرقي القاهرة.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن هطول الأمطار، الذي بدأ في وقت متأخر من الثلاثاء واستمر إلى يوم الأربعاء، أجبر الجهات المختصة على غلق الطرق السريعة التي تربط القاهرة بمحافظات أخرى.

وتوقع رئيس هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أحمد عبد العال، في تصريح لصحيفة الأهرام الحكومية، أن تستمر الأحوال الجوية السيئة والأمطار الغزيرة، وإنه من المتوقع أن يتحسن الطقس في أنحاء البلاد بدءا من يوم الجمعة.

كما شهدت الضفة الغربية ونالقب المحتلة، الأربعاء، أمطار قوية، خلفت فيضانات، جرفت شخصين (شاب وشابة) في مقتل العمر.

وتهطل على المنطقة أمطار طوفانية يتوقع أن تستمر يومين آخرين، أدت الى غلق العديد من الشوارع وتوقف حركة المرور فيها.

كما شهدت مناطق عدة في السعودية، بينها جازان، في الأيام الماضية، تقلبات في الطقس، حيث نشطت الرياح الشمالية المثيرة للأتربة والغبار التي حدت من مدى الرؤية الأفقية.

وتتوقع المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية أن يستمر هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة حتى الجمعة.

وفي نفس السياق أنقذ الدفاع المدني في رنية أربعة أشخاص احتجزتهم السيول في بعض الأودية نتيجة الأمطار التي هطلت على المحافظة.

كما هطلت أمطار قوية على مدينة تيارت الجزائرية، الأربعاء، تسببت في إغلاق بعض الطرقات بعد ارتفاع منسوب مياه الوديان وتسربها إلى عدة مرافق ومنازل، حسب ما ذكر موقع "الخبر".

وفي المغرب، تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن تتمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بزخات مطرية رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلس والسايس والريف والساحل المتوسطي والسهول الشمالية.