الإمارات تؤكد التزامها بالحلول السياسية في اليمن وسوريا وليبيا

اقترحت الإمارات على المجتمع الدولي خطوات لتعزيز الأمن والسلام العالمي، في مقدمتها اتخاذ إجراءات جماعية تهدف إلى تحديد الدول الداعمة للإرهاب ومحاسبتها، وأكدت الدولة، في بيان أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، أول من أمس، التزامها التام بالحلول السياسية والعمليات الأممية الداعمة لها، خاصة في كل من اليمن وسوريا وليبيا.

من جهة ثانية أغارت مقاتلات التحالف على مواقع عسكرية استراتيجية في العاصمة اليمنية صنعاء، التي انعكست عليها حالة الهزيمة والخوف المخيّمة على صفوف الميليشيا الحوثية، وفي تعز حررت الشرعية 10 مواقع استراتيجية، بينما مُنيت الميليشيا بهزائم كبيرة في صعدة ونهم.