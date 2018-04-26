الجيش المصري يصفّي 30 إرهابياً في سيناء

أعلن الجيش المصري أمس، عن تصفية 30 إرهابيًا، خلال الأسبوع الفائت في سيناء ضمن عملية المجابهة الشاملة «سيناء 2018»، فيما استشهد قضى ثلاثة جنود خلال الاشتباكات مع الإرهابيين.

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، البيان رقم 20 للعملية الشاملة سيناء 2018، وشمل البيان نتائج عملية مواجهة الإرهاب خلال الأيام الماضية، حيث أسفرت العمليات عن مقتل 30 إرهابيًا وتدمير 437 وكرًا بسيناء. وبحسب البيان فإن القوات الجوية المصرية قامت على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي باستهداف وتدمير 3 أوكار وبؤر للعناصر الإرهابية ما أسفر عن مقتل عدد من الإرهابيين، وعلى الاتجاه الاستراتيجي الغربي قامت بقطع خطوط الإمداد للعناصر الإرهابية بتدمير 10 عربات محملة بكميات من الأسلحة والذخائر.

وأسفرت العمليات أيضًا عن القضاء على أمير التنظيم الإرهابي بوسط سيناء المدعو ناصر أبو زقول، بالإضافة إلى مقتل 4 أفراد شديدي الخطورة والقبض على 173 فردًا آخرين بشمال ووسط سيناء، بالإضافة إلى القضاء على 8 إرهابيين شديدي الخطورة بشمال ووسط سيناء.

وذكرت القيادة العامة أنه تم القبض على 173 شخصاً وتدمير العديد من الأوكار والبؤر الإجرامية. كما أفاد البيان بعثور قوات الأمن على كميات من الأسلحة والذخيرة، فضلاً عن اكتشاف وتفجير 74 عبوة ناسفة، زرعتها العناصر الإرهابية «لاستهداف قوات المداهمة بمناطق العمليات». كما ذكر البيان أنه نتيجة للعمليات القتالية، «تم استشهاد 3 ضباط وإصابة ضابط صف وجندي».

مجلس لمواجهة الإرهاب

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر أول من أمس، القانون رقم 25 لسنة 2018 بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف وذلك بعد إقراره من مجلس النواب المصري.

ويتكون القانون من 20 مادة، حيث ينص على إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف ويهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجته، ومعالجة آثاره.

ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والفني والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.

ويتخذ المجلس محافظة القاهرة مقراً له، ويجوز انعقاده في أي مكان آخر يحدده رئيس الجمهورية.

ويشكل المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب والإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزير الأوقاف والوزير المعني بشؤون الشباب والرياضة والوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي.

كما يضم المجلس وزراء الخارجية والداخلية والعدل والوزير المعني بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزير المعني بشؤون الثقافة والوزير المعني بشؤون التربية والتعليم والتعليم الفني والوزير المعني بشؤون التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

مباحثات عسكرية

استقبل رئيس هيئة الأركان في مملكة البحرين، الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي، أمس، قائد وحدات الصاعقة بالقوات المسلحة المصرية، اللواء أركان حرب مصطفى محمود شوكت واستعرض الجانبان علاقات التعاون العسكري المشترك القائم بين الجانبين وسبل تعزيزها.