شرق ليبيا يستعد لاستقبال حفتر اليوم

أعلن ناطق باسم قوات الجيش الوطني، أمس، أنّ المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، سيعود إلى مدينة بنغازي اليوم بعد رحلة علاج في فرنسا.

وعلمت «البيان»، أن أعيان ووجهاء القبائل المؤيدة للقوات المسلحة، اتجهوا إلى منطقة الرجمة للمشاركة في استقبال حفتر وبدأت القنوات التلفزيونية التي تطلق برامجها من بنغازي في بث الأغاني الوطنية وأهازيج الفرح، وتلقي تهاني الفعاليات الاجتماعية والمواطنين الليبيين.

ونشر العميد أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي تدوينة مختصرة على صفحته في الفيسبوك، اكتفى فيها بالقول: «أبشروا أيها الشعب الليبي العظيم».

وفي تصريح تلفزيوني، قال المسماري، الخميس سيكون يوم سقوط الجماعات الإرهابية وعلى رأسها الإخوان، حيث أكد عن مفاجآت كبيرة جداً ستكون يوم الغد.

بدوره، كشف الناطق باسم حرس المنشآت النفطية، محمد القبائلي، عن موعد وصول القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، إلى الأراضي الليبية.

وقال في تصريح له أمس، إنه أجرى اتصالاً هاتفياً برئيس أركان سلاح الجو الليبي، اللواء صقر الجروشي، الذي أكد له أنه برفقة حفتر.

وأضاف القبائلي، أن الجروشي طمأنه على صحة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، وكشف له أن حفتر سيصل إلى الأراضي الليبية اليوم الخميس.