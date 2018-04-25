الجهات المانحة لسوريا تتعهد بتقديم 4,4 مليارات دولار في 2018

أعلن مسؤول الشؤون الإنسانية والإغاثة في الأمم المتحدة الأربعاء أن الجهات المانحة لسوريا جمعت خلال مؤتمرها في بروكسل تعهدات بمستوى 4,4 مليارات دولار (3,6 مليار يورو) من المساعدات لعام 2018.

وقال مارك لوكوك خلال مؤتمر صحافي "أتوقع الحصول بنهاية النهار على تعهدات للعام 2018 بمستوى 4,4 مليارات دولار".

وتابع "إنها بداية جيدة، حتى لو أننا كنا نتمنى المزيد"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة التي تعد من كبار المانحين، لم تحدد بعد قيمة التزامها، محذرا "سيترتب علينا القيام بخيارات".

وكان منظمو المؤتمر يأملون في جمع تسعة مليارات دولار (7,3 مليار يورو) للعام 2018، وقدرت الأمم المتحدة حاجاتها بـ3,5 مليارات دولار (2,8 مليار يورو) للمساعدات الإنسانية في سوريا و5,6 مليار دولار (4,5 مليارات يورو) لمساعدة اللاجئين في دول الجوار.

وقال المسؤول "إن المبالغ التي قطعت وعود بها ليست ضئيلة (...) وسنحصل على وعود إضافية بحلول نهاية السنة.

وقامت بلدان مثل ألمانيا وفرنسا بقطع تعهدات لعدة سنوات وأوضح لوكوك بهذا الصدد أن "الوعود للسنة 2019 وما يليها تبلغ 3,4 مليارات دولار".

