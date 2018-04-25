مصر: القضاء على 30 إرهابياً في سيناء

أعلن الجيش المصري صباح اليوم الأربعاء القضاء على أكثر من 30 من التكفيريين وشديدي الخطورة ، من بينهم أمير التنظيم الإرهابي في وسط سيناء ، في إطار عملية عسكرية واسعة للقضاء على الإرهاب على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية تحت اسم "سيناء 2018".

وفي بيانها رقم 20 بشأن هذه العملية ، ذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية أنه تم أيضا القبض على 173 شخصا وتدمير العديد من الأوكار والبؤر الإجرامية.

كما أفاد البيان بعثور قوات الأمن على كميات من الأسلحة والذخيرة ، فضلا عن اكتشاف وتفجير 74 عبوة ناسفة ، زرعتها العناصر الإرهابية "لاستهداف قوات المداهمة بمناطق العمليات".

كما ذكر البيان أنه نتيجة للعمليات القتالية ، "تم استشهاد 3 ضباط وإصابة ضابط صف وجندي".