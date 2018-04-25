مجلس «التعاون» يرحب بالقمة المرتقبة بين الكوريتين

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبد اللطيف بن راشد الزياني، بالإعلان عن القمة المرتقبة بين كوريا الجنوبية، وكوريا الشمالية، المقرر عقدها يوم 27 أبريل الجاري، بين مون جي إن، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، وكيم جونج أون، رئيس كوريا الشمالية.

وأعرب الأمين العام للمجلس عن أمله في أن تسفر هذه القمة عن تخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية، وتحقيق تقدم نحو معالجة فعالة للبرنامج النووي لكوريا الشمالية، وفقاً للاتفاقيات الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية.

ونوّه إلى الجهود التي بذلتها جمهورية كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة من أجل انعقاد هذه القمة، والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.