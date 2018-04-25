الشرعية تتقدم في صعدة وبشائر النصر تلوح في الأفق

تصاعدت حدة الخلافات والانشقاقات بين الحوثيين، عقب مقتل المطلوب الثاني في قائمة التحالف العربي صالح الصماد، إذ أفصح مصدر مقرب من الحوثيين عن أن الخلافات الداخلية بين أجنحة الحوثي دبّت بشأن من هو الأحق بتولي مهامه، وتطورت بعد تسمية زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي صهره ومدير مكتبه المراهق مهدي المشاط للمنصب.



يأتي هذا فيما حوّل الحوثيون صنعاء إلى ثكنة عسكرية، حيث تعيش ميليشيا الحوثي حالة استنفار وطوارئ. على صعيد المعارك، حققت الشرعية تقدماً جديداً في صعدة معقل ميليشيا إيران، ولاحت بشائر النصر وتحرير كامل التراب اليمني في الأفق، ونفّذت عمليات عسكرية نوعية خلال الساعات الأخيرة، وتمكنت من تحرير كيلومترات عدة باتجاه محافظة صعدة، كما استهدفت ضربات التحالف أهدافاً للميليشيا في صعدة، وفي مفرق المخا وقطابا في الساحل الغربي. إلى ذلك، كثفت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية جهودها الإغاثية في اليمن بتقديم مساعدات إغاثية ومواد إيوائية وغذائية في الضالع وحيس.