اجتماع عربي يتصدى لترشيح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن

عقدت اللجنة العربية المعنية بالتصدي للترشيح الإسرائيلي لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2019-2020 اجتماعاً لها أمس وذلك بمقر جامعة الدول العربية، وذلك على مستوى المندوبين الدائمين بالجامعة.

وترأس اللجنة، مندوب العراق بالجامعة العربية حبيب الصدر، وعضوية: فلسطين، السعودية، تونس، وبحضور الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي.

وقال أبو علي في تصريح له في ختام أعمال اللجنة، إن اللجنة رفعت جملة من التوصيات والمقترحات للدول الأعضاء من أجل تكثيف وحشد المزيد من الجهود العربية الرامية إلى إفشال الترشيح الإسرائيلي لمجلس الأمن لعامي 2019-2020، والدفع نحو المزيد من الحراك الحثيث من خلال التأكيد على أهمية مواصلة تنفيذ الخطة المعتمدة بشكل عاجل وتوظيف الدراسة القانونية التي أعدتها فلسطين بشأن عدم أهلية إسرائيل للانضمام إلى مجلس الأمن والاستفادة منها في التحركات خلال الوقت المتبقي لتقديم الترشيحات إلى مجلس الأمن.