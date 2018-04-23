التحالف يعترض صاروخين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" أن قوات الدفاع الجوي للتحالف اعترضت صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه السعودية دون حدوث اصابات.

وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم التحالف انه في تمام الساعة الرابعة و23 دقيقة من مساء اليوم رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخين باليستيين من الميليشيا الحوثية المدعومة من ايران من داخل الأراضي اليمنية "محافظه صعدة" باتجاه أراضي المملكة.

وأوضح المالكي أن الصاروخين كانا باتجاه مدينة جازان وأطلقا بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي للتحالف من اعتراضهما جميعا ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ على الأحياء السكنية ولم تسجل أية إصابات أو أضرار حتى وقت إعداد هذا البيان.

وأضاف المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي "2216" والقرار "2231" بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي ..مؤكدا ان إطلاق الصواريخ البالستية تجاه المدن والقرى الآهله بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.