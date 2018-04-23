شاهد .. لحظة استهداف القيادي الحوثي صالح الصماد

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف القيادي الحوثي صالح الصماد في غارة جوية للتحالف العربي في الحديدة باليمن.

وكانت ميليشيات الحوثي الانقلابية، قد اعترفت اليوم، الاثنين، رسمياً بمصرع القيادي البارز ورئيس ما يسمى المجلس السياسي للانقلاب، صالح الصماد، في غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفته في الحديدة غرب اليمن.

وبإعلان الميليشيات الرسمي، يسقط أحد أبرز قادتها الذي جاء في المرتبة الثانية في قائمة الـ 40 إرهابياً حوثياً، التي أعلنتها السعودية، ورصدت 20 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات تُفضي إلى القبض عليه أو تحديد مكان تواجده.