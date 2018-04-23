مقتل 3 من قيادات ميليشيات الحوثي في الغارة التي استهدفت الصماد

أكدت سكاي نيوز عربية نقلاً عن مصادر يمنية مقتل 3 من قيادات ميليشيات الحوثي البارزة في الغارات التي استهدفت القيادي الحوثي صالح الصماد.

وترددت أنباء عن مقتل نائب رئيس هيئة الأركان بوزارة الدفاع المعين من قبل الميليشيات الانقلابية الحوثية اللواء الركن علي حمود الموشكي في الغارات.

وكان القيادي البارز في ميليشيات الحوثي الإيرانية صالح الصماد قد لقي مصرعه في غارة للتحالف العربي في اليمن يوم الخميس الماضي على الحديدة.

وترأس الصماد ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" الذي شكله الحوثيون عند انقلابهم على الرئيس عبد ربه منصور هادي. وأعلنوا تعيين مهدي المشاط بديلا للصماد بعد مصرعه.

وكان التحالف العربي قد رصد مبلغ 20 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات تؤدي إلى القبض على الصماد.