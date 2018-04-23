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مصرع صالح الصماد القيادي في ميليشيات الحوثي

المصدر:
  • سكاي نيوز
التاريخ:
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قتل القيادي البارز في ميليشيات الحوثي الإيرانية صالح الصماد في غارة للتحالف العربي في اليمن.

وأكدت ميليشيات الحوثي الانقلابية مقتل الصماد في غارة للتحالف العربي يوم الخميس الماضي على الحديدة.

وترأس الصماد ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" الذي شكله المتمردون عند انقلابهم على الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأعلنوا تعيين مهدي المشاط بديلا للصماد بعد مصرعه.

وكان التحالف العربي قد رصد مبلغ 20 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات تؤدي إلى القبض على الصماد.

وكثف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مؤخرا غاراته على قيادات ميليشيات الحوثي الانقلابية.

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