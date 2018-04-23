القوات السعودية تعترض صاروخين باليستيين أطلقا من اليمن

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية الاثنين صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه مدينة جازان، جنوب المملكة، بحسب ما أوردت وسائل الاعلام.

ونقلت وكالة الانباء السعودية بياناً للتحالف العسكري في اليمن، الذي تقوده الرياض، ان "الصاروخين كانا باتجاه مدينة جازان، وأطلقا بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي للتحالف من اعتراضهما".

وأكد بيان التحالف عدم وقوع إصابات أو أضرار.

ووفقاً للتحالف، فإن الصاروخين أطلقا من محافظة صعدة، معقل ميليشا الحوثي في شمال اليمن.