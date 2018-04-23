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قرقاش: قطر لن تستطيع الخروج من أزمتها عبر هدر أموالها وتلميع صورتها

المصدر:
  • البيان الالكتروني
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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن قطر لن تستطيع الخروج من أزمتها عبر شركات العلاقات العامة وهدر أموالها وتلميع صورتها في المؤتمرات الدولية.

وقال معاليه في سلسلة تغريدات عبر حسابه في تويتر " حضور رئيس الوزراء القطري زواج إبن الإرهابي مموّل القاعدة عبدالرحمن النعيمي،وبوجود الأخير، قوض جهود عشرات مكاتب المحاماة وشركات العلاقات العامة في واشنطن، كما أكد أن أزمة الدوحة أساسها دعم التطرّف والإرهاب" .

وأضاف " لن تستطيع الدوحة الخروج من أزمتها عبر شركات العلاقات العامة وهدر أموالها وتلميع صورتها في المؤتمرات الدولية، وعليها تغيّير توجهها الداعم للتطرف والإرهاب وزعزعة إستقرار دول المنطقة".
وتابع " كيف يمكن لدولة تسعى لإقناع العواصم الغربية أنها نبذت ممارساتها السابقة في دعم التطرّف والإرهاب أن تسمح بالحضور الرسمي وبالإحتفاء العلني لشخص تصدّر قائمة الإرهابيين التي أصدرتها؟ أسئلة عديدة تشكك في مصداقية الخطاب القطري الموجه لواشنطن والعواصم الغربية".

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