قواتنا تدعم التقدم الكبير للشرعية في المخا

وجّهت قوات المقاومة الوطنية اليمنية، بقيادة العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، ضربات موجعة إلى عناصر ميليشيا الحوثي لليوم الرابع على التوالي، مواصلةً تقدمها الميداني السريع باتجاه مركز مفرق المخا غربي تعز، وتضييق الخناق على مسلحي الميليشيا الإيرانية، لفك الحصار عن تعز من الجهة الغربية، محققةً بحسب مصادر ميدانية، انتصارات كبيرة على محاور القتال الخمسة في المنطقة.

ودفع الجيش الوطني بتعزيزات ضخمة إلى صعدة التي تواصل قوات الشرعية فيها الزحف نحو منطقة مران مسقط رأس مؤسس ميليشيا إيران حسين الحوثي، وذكرت مصادر عسكرية أن قوات الشرعية، مسندةً بمقاتلات التحالف، تقدمت في محور علب، وحررت مواقع مقيرعة آل حافظ المدورة الحمراء المطلة على مركز مديرية باقم.

ونجحت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، أمس، في اعتراض صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي من داخل اليمن باتجاه مدينة نجران.