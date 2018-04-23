إصرار قطري على القرصنة الجوية

كرّرت قطر انتهاكاتها الجوية الخطرة للمرة الخامسة، واعترضت مقاتلاتها مجدداً طائرة مدنية إماراتية في أجواء البحرين، مهددةً حياة 86 راكباً و6 من أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني إن الرحلة التي اقتربت منها المقاتلات القطرية بشكل خطر، هي رحلة مجدْوَلة ومعروفة المسار ومستوفية للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دولياً، وذلك في تكرار وإصرار واضح لتهديد سلامة الطيران المدني وخرق للقوانين والاتفاقيات الدولية.

وأوضحت، في بيان، أن المقاتلات القطرية لاحقت الطائرة المدنية الإماراتية واقتربت منها، تاركةً ثواني قليلة قبل اصطدام الطائرتين، ما يُعد اقتراباً خطراً وغير آمن يعرّض حياة الركاب للخطر. وشددت الهيئة على أنها سترفع شكوى لدى المنظمة الدولية للطيران المدني بشأن هذا التعدي.