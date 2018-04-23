النظام يكثّف قصف آخر جيوب المعارضة قرب دمشق

أظهرت لقطات بثها التلفزيون السوري أن ضربات جوية استهدفت منطقة تسيطر عليها المعارضة قرب دمشق أمس في حين تكثف قوات النظام هجومه على آخر معقل للمعارضة قرب العاصمة، بينما اعتبرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن اليرموك تحول إلى مخيم للموت.

وأظهرت لقطات حية تصاعد أعمدة الدخان الكثيف من حي الحجر الأسود في حين كان يُسمع أزيز الطائرات المحلقة في سماء المنطقة.

مخيم الموت

وقالت «أونروا» إن لاجئيْن فلسطينييْن - أب وابنه- قتلا في منزلهما في مخيم اليرموك المجاور. وقال الناطق باسم الوكالة كريس جينيس إن الدمار لحق بآلاف المنازل في اليرموك في القتال المستمر منذ أيام. وأضاف «يجب أن يكون هناك ممر آمن للمرضى والجرحى والذين يحتضرون من المدنيين... اليرموك تحول إلى مخيم للموت مثل إحدى درجات الجحيم السفلى».

ونقلت حافلات مقاتلين ومدنيين سوريين أمس، من منطقة القلمون الشرقي إلى أحد الجيوب، التي تسيطر عليها فصائل معارضة سورية مدعومة من أنقرة في شمال غرب سوريا، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصادر تابعة للمقاتلين. ونقلت حافلات بعضاً ممن تم إجلاؤهم إلى عفرين، وأعلن مقاتلون أنهم في طريقهم إلى مخيم للنازحين في المنطقة.

حصيلة القتلى

في غضون ذلك، أعلن ناطق باسم الجيش العراقي أن الضربة الجوية التي نفذها العراق في سوريا الخميس الماضي أسفرت عن مقتل 36 من متشددي تنظيم داعش. وذكر الناطق العميد يحيى رسول «هذه الضربات حققت أهدافها وبحسب معلومات مديرية الاستخبارات العسكرية فقد تم دك مواقع للعناصر الإرهابية بينها موقع اجتماع لقيادات داعش الإرهابية، إذ قتل على إثر هذه الضربات 36 إرهابياً».

سياسيا، أعلنت السويد، أمس، أن سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن، أنهوا اجتماعهم في السويد، واتفقوا على تكثيف الجهود، وتجاوز الخلافات للتوصل إلى حل للنزاع في سوريا. وقال السفير السويدي لدى الأمم المتحدة، أولوف سكوج «هناك اتفاق على العودة بشكل جدي إلى الحل السياسي، في إطار عملية جنيف التابعة للأمم المتحدة».

من جهته، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع فوكس نيوز، أن بلاده والولايات المتحدة وحلفاء آخرين، سيكون لهم دور مهم جداً في إعادة بناء سوريا، بعد أن يهزموا داعش.

يأتي هذا عشية بحث ممثلي نحو 85 دولة ومنظمة دولية في بروكسل، كيفية مساعدة الشعب السوري، وإعداد مرحلة انتقالية بعد الحرب.