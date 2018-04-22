بإسناد من قواتنا..مدفعية التحالف تتقدم إلى مواقع جديدة باتجاه مفرق المخا

تواصل قوات المقاومة الوطنية اليمنية بقيادة العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح ولليوم الرابع على التوالي تقدمها الميداني السريع باتجاه مركز مفرق المخا غربي محافظة تعز وتضييق الخناق على مسلحي مليشيا الحوثي لفك الحصار عن تعز من الجهة الغربية ضمن عملية عسكرية واسعة وحاسمة بمحور الساحل الغربي وذلك في ظل استمرار المواجهات المسلحة ضد الميليشيات الانقلابية التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

كما تقدمت مدفعية قوات التحالف العربي إلى مواقع جديدة بمحور الساحل الغربي لليمن وقصفت تمركزا للحوثيين حيث شنت قوات المقاومة الوطنية اليمنية هجوما واسعا مصحوبا بقصف مدفعي مكثف على مواقع وتجمعات الحوثيين في الجبال المحيطة بمفرق المخا ما أسفر عن تدمير المواقع العسكرية التابعة للميليشيات وفرار جماعي لعناصرهم من جبهات القتال تاركين خلفهم عتادهم و قتلاهم .

وشنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية نوعية استهدفت مواقع وتجمعات الحوثيين غربي تعز أسفرت عن مصرع عدد كبير من عناصرهم بينهم قيادات حوثية ميدانية و تدمير آليات وأطقم عسكرية تابعة للمليشيات.

وقال مصدر في المقاومة الوطنية اليمنية إن تقدم القوات السريع باتجاه مفرق المخا والسيطرة عليه يعد انتصارا مهما في إطار العملية العسكرية الواسعة والحاسمة بمحور الساحل الغربي وذلك لكسر الحصار عن تعز وتأمين مدينة المخا التي تبعد عن تعز 50 كيلومترا ..مضيفا أن مليشيات الحوثي الإيرانية تتلقي ضربات موجعة بشكل مستمر وسط تراجع كبير لعناصرهم في جبهات القتال.

وتمثل قوات المقاومة الوطنية اليمنية التي شكلها العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح ويشارك فيها آلاف المقاتلين المدربين إضافة نوعية للجهد العسكري في جبهات القتال بالساحل الغربي لليمن ورافدا مهما في مسار العمليات العسكرية ضد مليشيات الحوثي الانقلابية.

يذكر أن قوات المقاومة الوطنية اليمنية تواصل التقدم النوعي في جبهات القتال بمحور الساحل الغربي والسيطرة على مواقع إستراتيجية من قبضة مليشيا الحوثي الإيرانية وسط مواجهات مستمرة مع مسلحي المليشيات أنهكت قدراتهم العسكرية وكبدتهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح وذلك بإسناد كبير من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودعم من المقاومة "التهامية" و "الجنوبية".